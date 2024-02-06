قامت حركة حماس قبل قليل بتسليم ردها حول مقترح الاتفاق المتعلق بقطاع غزة معلنة انها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: “قامت حركة حماس قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر ، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة .. وقد تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.

اضافت “إننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا”.

وقالت “اننا إذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته”.

محمد بن عبد الرحمن وبلينكن

رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: “رد حركة حماس يبعث على التفاؤل ولن نخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة”.

وأضاف: “كانت لدينا سلسلة لقاءات في الأسابيع الأخيرة في الدوحة وواشنطن.. وتسلمنا ردا من حماس بشأن الاتفاق الإطار يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي”.

من جهته قال بلينكن: “إن الإدارة الأميركية تراجع رد حركة “حماس” على اتفاق الإطار وسيجري مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأربعاء”.

المصدر: وكالات فلسطينية