سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة RPG في حي الأمل غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 12:18
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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة الى 27585 شهيدا و66978 جريحا
سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة RPG في حي الأمل غرب خانيونس
منذ 32 mins
6 February، 2024
عاجل
خانيونس
سرايا القدس
طوفان الاقصى
غزة
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