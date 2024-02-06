البنتاغون: اليمنيون لديهم قدرات لانهائية والسؤال هنا كم عدد القدرات التي سيضحون بها من أجل قضية ما – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2024 - 01:46

البنتاغون: اليمنيون لديهم قدرات لانهائية والسؤال هنا كم عدد القدرات التي سيضحون بها من أجل قضية ما

منذ 19 mins 6 February، 2024
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