وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 27478 شهيداً و66835 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 16:38
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حركة حماس: شهادات المفرج عنهم دليل جديد على ارتكاب العدو جرائم حرب بشكل متعمد ما يستدعي ملاحقته أمام المحاكم الدولية
تحركات في عدد من الدول الغربية نصرة للشعب الفلسطيني وتنديدًا بالإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 27478 شهيداً و66835 جريحاً
منذ 31 mins
5 February، 2024
عاجل
العدوان على غزة
غزة
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