وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 27478 شهيداً و66835 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 16:38

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 27478 شهيداً و66835 جريحاً

منذ 31 mins 5 February، 2024
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