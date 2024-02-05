وجه اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رسالة الى الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق دان فيها “العدوان الاميركي الذي طال مقارا للحشد الشعبي”، معزيا “باستشهاد عدد من ابناء العراق”.

وأشار الاتحاد الى ان “العدوان الاميركي الاخير على العراق جاء دعما للصهاينة القتلة في فلسطين وغزة، ومحاولة يائسة للتغطية على فشل آلة القتل الاميركية والصهيونية في تحقيق اي من اهداف العدوان على الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة الشريفة والباسلة”.

وأكد “ان رفض شعوب المنطقة للعدوان الاميركي عليها ومقاومتها في كامل المحور ووقوفها في وجه المؤآمرات وتقديم التضحيات في سبيل حريتها واستقلالها وسيادتها وكرامتها ووجود منظماتنا النقابية الحرة الشريفة في قلب هذا المحور المقاوم، سيشكل عاملا اساسيا من عوامل تحقيق النصر النهائي”.

وجدد الاتحاد دعمه ووقوفه “الدائم الى جانب الشعب العراقي الشريف، والى جانب منظمته النقابية الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في مواجهة ومقاومة قوى العدوان الاميركي في محور نقابي مقاوم واحد وموحد”.

المصدر: موقع المنار