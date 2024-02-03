دان حزب الله في بيان، “بشدة العدوان الأميركي السافر على العراق وسوريا، والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين الشقيقين، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى”.‏

أضاف: “إنّ ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية”.‏

وتابع: “إنّ هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التوّاقة إلى الحرية ‏والاستقلال”.‏

واكد أنّ “العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها ‏في توسعة الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا، فإنّه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة”.‏

وتابع: “إنّنا نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسّك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما من الاحتلال الأميركي وعلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه”.‏

وختم متقدما “بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبرار”، وسأل “الله تعالى الرحمة لهم وعلو الدرجات، وللجرحى العافية والشفاء العاجل”.