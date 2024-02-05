مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدات الضهيرة وطير حرفا وزبقين والجبين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 10:32

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدات الضهيرة وطير حرفا وزبقين والجبين

منذ 33 mins 5 February، 2024
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