زوارق الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على شاطئ مدينة غزة  ‫تشن قصفًا متقطعًا في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 08:56

زوارق الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على شاطئ مدينة غزة  ‫تشن قصفًا متقطعًا في المنطقة

منذ 6 mins 5 February، 2024
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