مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي نفذ 3 غارات جوية إستهدفت بلدتي مارون الراس ويارون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2024 - 23:00

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي نفذ 3 غارات جوية إستهدفت بلدتي مارون الراس ويارون

منذ 14 mins 4 February، 2024
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