كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير: يتصدى مقاتلونا في مخيم بلاطة لاقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي ويشتبكون معهم بالرصاص ويستهدفونهم بالعبوات الناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 05:10

كتائب شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير: يتصدى مقاتلونا في مخيم بلاطة لاقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي ويشتبكون معهم بالرصاص ويستهدفونهم بالعبوات الناسفة

منذ 2 ساعة 3 February، 2024
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