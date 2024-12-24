يديعوت أحرونوت:الأطراف المشاركة في مفاوضات الصفقة توصلت لتفاهمات بشأن محور فيلادلفيا ومحور نيتساريم والدفعات التي سيفرج خلالها عن الأسرى من الجانبين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 21:28

يديعوت أحرونوت:الأطراف المشاركة في مفاوضات الصفقة توصلت لتفاهمات بشأن محور فيلادلفيا ومحور نيتساريم والدفعات التي سيفرج خلالها عن الأسرى من الجانبين

منذ 1 ساعة 24 December، 2024
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