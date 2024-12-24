مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 24-12-2024

في ليلةِ الميلادِ المجيدِ آمالٌ واوجاع ، وارضٌ تضجُ مآسيَ بفعلِ اعداءِ السيدِ المسيحِ عليه السلام، الصهاينةِ – قتَلةِ الانبياء..

في انباءِ وطنِنا انَ الأملَ ينمو طالما سقَتهُ الارضُ من دمِ ابنائِها، ولا تزالُ تزرعُه بينَ القرى والمدنِ والاحياء، لاحياءِ وطنٍ يعاني ولا يزالُ من عدوٍ يتربصُ به كلَّ الليالي والايام، ويُمعنُ انتهاكاً لكلِّ معاني الحياةِ وتعاليمِ السيدِ المسيحِ ورسالاتِ السماء، يقتلُ في غزةَ ويدمر، وكذلك يفعلُ في الضفةِ الفلسطينيةِ والجولانِ السوريِّ المحتلِّ وجنوبِ الشام، وايضاً هو فِعلُه في لبنانَ رغمَ اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ المرعِيِّ من سيّدِةِ الصهيوني، اي الادارةِ الاميركيةِ ومعها تلكَ الفرنسية..

ولهذا كانَ استدعاءُ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي للجنةِ التقنيةِ لمراقبةِ وقفِ اطلاقِ النارِ في الجنوب ، فكانَ اجتماعٌ بحضورِ قائدِ الجيشِ اللبناني العماد جوزيف عون في السرايِ الحكومي ، طالبَهم الرئيسُ ميقاتي خلالَه بوقفِ الخروقاتِ الاسرائيليةِ والانسحابِ الفوريِّ من المناطقِ الحدوديةِ التي توغلت بها، فيما حَدّدت وزارةُ الخارجيةِ اللبنانيةِ بشكواها التي تَقدّمت بها الى مجلسِ الامنِ الدوليِّ عددَ الخروقاتِ الصهيونيةِ التي فاقت الثمانِمئة والستةَ عشرَ خرقاً برياً وجوياً خلالَ شهرٍ واحدٍ من وقفِ اطلاقِ النار..

وبالنارِ التي ستُطفِئُ نيرانَ العدوِ الصهيوني وعدوانَه على الفلسطينيين اَكملَ اليمنيونَ نُصرتَهم لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ فمشَت صواريخُ (فلسطينُ اثنانِ) كعادتِها شِبهَ اليومِ على طريقِ القدس، ووَصَلت الى قلبِ الكيانِ الصهيونيِّ في يافا المحتلة، مُحمَّلةً برسالةٍ للاسرائيليِّ وسيدِه الاميركيِّ ومعه البريطانيُ بأنَ كلَّ عدوانِهم على اليمنِ لن يمنعَ اهلَ الشرفِ من نصرةِ غزةَ وفلسطين، وانَّ كلَّ عدوانِهم لم يَنَلْ من قدرةِ القواتِ المسلحةِ التي ستُكملُ واجبَ الاسناد، وهي مستعدةٌ لما هو ابعدَ حتى وقفِ العدوان.

المصدر: المنار