مصادر اعلامية عراقية: انباء عن استهداف مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي ومقر وكتيبة الدروع في عكاشات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2024 - 01:54

مصادر اعلامية عراقية: انباء عن استهداف مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي ومقر وكتيبة الدروع في عكاشات

منذ 1 ساعة 3 February، 2024
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