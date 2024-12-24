الدفاع المدني: انتشال جثامين ٣ شهداء في الخيام جنوب لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان في بيان لها الثلاثاء انه تم إنتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض في بلدة الخيام جنوب لبنان.

وقال البيان “في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سابقا حي الجلاحية ببلدة الخيام، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية، بناء على توجيهات حثيثة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من إنتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقلهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي، على أن تستكمل عمليات البحث والمسح الميداني الشامل غدا، الى ان يتم العثور على جميع المفقودين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام