افادت وسائل اعلام سورية رسمية، بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في العدوان الأمريكي على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية.

هذا، وأفادت وسائل اعلام امريكية، بأن واشنطن بدأت بشن عدوان على سوريا، رداً على ما قالت إنه هجوم استهدف قاعدة لها في الاردن قبل ايام، وأدى إلى مقتل 3 من جنودها. وأفادت مصادر محلية سورية، بوقوع قصف جوي استهدف مناطق عدة في محافظة دير الزور شرق سوريا.

واوضحت المصادر أن القصف استهدف مناطق “الحيدرية والشبلي” في الميادين بريف دير الزور، وكذلك مواقع في جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور. كما أشارت المصادر إلى وقوع غارات في محيط مدينة البوكمال شرق ديرالزور قرب الحدود السورية العراقية.

واستهدفت الطائرات منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية. ونفذت 4 جولات من الغارات على مواقع في دير الزور، 3 منهم على الميادين وجولة واحدة على البوكمال، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وتحدث مصادر إعلامية، عن استنفار كبير للقوات الأمريكية في قاعدتي حقلي “العمر” النفطي و”كونيكو” للغاز شرقي سوريا مع إطلاق قنابل ضوئية وتشغيل صفارات الانذار.

وقالت مصادر سورية محلية، إن العدوان استهدف 12 موقعا في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم شرق سوريا، كما استهدف العدوان نقاط مشتركة للقوات السورية والقوات الحليفة في بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون، أن الضربات الجوية في سوريا والعراق استهدفت 7 منشآت.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤول عسكري أمريكي، قوله إن هذا العدوان يمثل بداية حملة طويلة لاستهداف حركات المقاومة في سوريا، خلال الأيام المقبلة.

وصباح اليوم، شن الكيان الصهيوني هجمات صاروخية على حي سكني في ضاحية دمشق، وإنتهك بذلك القوانين الدولية وسيادة سوريا، ما أدى إلى استشهاد مستشار عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية. واكدت السفارة الإيرانية في دمشق، في حسابها على موقع “اكس”، أن الرد على هذه الجريمة مؤكد.

المصدر: مواقع