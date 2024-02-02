نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً ضدَّ أهدافٍ محددةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، استمرار القوات المسلحة في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وذلك استجابةً لنداءاتِ شعبِنا اليمنيِّ الحرِّ ونداءاتِ كلِّ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلامية.

وقال العميد سريع “إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي في”إيلات” المحتلة بصواريخ بالستية

وفي عمليات سابقة نجحت القوات المسلحة في إطلاق أكثر من 200 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخا باليستياً ومجنحاً باتجاه الكيان الإسرائيلي، تم تنفيذها في 12 عملية عسكرية ، منها ثلاث عمليات في أكتوبر 2023. و6 عمليات في نوفمبر 2023م و 4 عمليات في ديسمبر 2023م، وكانت معظم الأهداف في ميناء ومنطقة أم الرشراش” إيلات” في فلسطين المحتلة.

منذ الـ19 من نوفمبر 2023م، حتى 31 يناير 2024، نفذت القوات المسلحة اليمنية 20 عملية بحرية، أدت إلى استهدفت 23 سفينة، منها ثلاث سفن مملوكة للكيان الإسرائيلي و9 سفن أمريكية منها بارجات حربية، وسفينة نفط بريطانية، و10 سفن كانت متجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، هذا بالإضافة إلى تغيير عدة سفن مسارها استجابة لتحذيرات ونداءات البحرية اليمنية، وكانت العمليات اليمنية على النحو التالي:

في 19 نوفمبر 2023م نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ (جلاكسي ليدر) واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ، كما عرضت مقطع فيديو يوثق العملية.

في 3 ديسمبر 2023م، نفذتِ القواتُ البحريةُ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ في بابِ المندب وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”، حيثُ تم استهدافُ السفينةِ الأولى بصاروخِ بحري والسفينةِ الثانيةِ بطائرةٍ مسيرةٍ بحرية.

في 12 ديسمبر 2023م نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً ضدَّ سفينةِ “استريندا” تابعةٍ للنرويج، كانت محملةً بالنفطِّ ومتجهةً إلى الكيانِ الإسرائيلي وقد تمَّ استهدافُها بصاروخٍ بحريٍّ مناسب.

في 14 ديسمبر 2023م نفذت القوات البحرية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

في 15 ديسمبر 2023م نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات ( MSC Alanya إم إس سي ألانيا ) و ( MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين.

في 18 ديسمبر 2023م نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة “سوان اتلانتك” محملة بالنفط والأخرى سفينة “إم إس سي كلارا” تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

في 26 ديسمبر 2023م أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية مزدوجة تمكنت خلالها من استهداف السفينة (MSC يونايتد) بصاروخ بحري ودك أم الرشراش بطائرات مسيرة نصرة للشعب الفلسطيني.

في 31 ديسمبر 2023 م أعلنت القوات المسلحة نجاح القواتُ البحريةُ في تنفيذِ عمليةٍ عسكريةٍ استهدفتْ سفينةَ حاوياتٍ “ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou” كانت متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ.

في 3 يناير 2024م، أكدت القوات المسلحة استهدافٍ السفينةِ ” CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج ” كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة..

في 10 يناير 2024م، أعلنت القوات المسلحة أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ تنفيذ عمليةً عسكريةً مشتركةً بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني، مشيرة إلى أن هذه العمليةَ جاءتْ كردٍ أوليٍّ على الاعتداءِ الغادرِ الذي تعرضتْ لهُ القوات البحرية اليمنية من قِبلِ قواتِ العدوِّ الأمريكيِّ يومَ الأحدِ الـ 18 من جمادَى الآخرةِ 1445هـ الموافق 31 ديسمبر 2024.

في 15 يناير 2024م، أعلنت القوات المسلحة استهداف سفينةً أمريكيةً في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.

وفي 16 يناير 2024 م أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية عن استهدافٍ السفينةِ “زوغرافيا” كانتْ متجهةً إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة.

في 17 يناير 2024م أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف السفينة الأمريكية ( جينكو بيكاردي) في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.

في 19 يناير 2024 م، أعلنت القوات المسلحة أن القواتُ البحريةُ استهدفت السفينة الأمريكية “كيم رينجر”، في خليجِ عدن بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ.

في 22 يناير 2024، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

في 24 يناير 2024، اشتبكت القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحة اليمنية معَ عددٍ مِنَ المدمراتِ والسفنِ الحربيةِ الأمريكيةِ في خليجِ عدن، وبابِ المندبِ أثناءَ قيامِ تلكَ السُّفُنِ بتقديمِ الحماية لسفينتينِ تجاريتينِ أمريكيتينِ، ما أدى إلى إصابةُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ إصابةً مباشرة وإجبارُ السفينتينِ التجاريتينِ الأمريكيتينِ على التراجعِ والعودةِ.

في 27 يناير 2024 أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية تحمل اسم (مارلين لواندا MARLIN LUANDA) بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، في خليج عدن وكانت الإصابة مباشرة، ما أدى إلى احتراقها.

في 29 يناير 2024 أعلنت القوات المسلحة إطلاق القوات البحرية مساء الأحد، 28 يناير 2024، صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية “لويس بي بولير” “lewis B puller” أثناء إبحارها في خليج عدن، ومن ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجيستي للقوات الأمريكية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا.

في 31 يناير 2024 أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا البحرية أطلقت صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية “يو إس إس غريفلي” في البحر الأحمر، وأصابتها بشكل مباشر ودقيق.

في 31 يناير 2024 أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة تجارية أمريكية “كول” كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر.

في 01 فبراير 2024 أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني