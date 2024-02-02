تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان على قطاع غزة المدعوم من أمريكا ودول أوروبية، لليوم الـ 119 على التوالي، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (561) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (2812) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (6500) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية.

كما أدت عمليات المقاومة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل. ونشر الإعلام العسكري للمقاومة الفلسطينية عدداً من البلاغات العسكرية حول مختلف العمليات الجهادية التي نفذتها.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

كتائب القسام: الاجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر

وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وكذلك دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما دمرت القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الجوازات بمدينة غزة. ومساء اليوم، أعلنت القسام أنها مجاهديها تمكنوا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

ودكت القسام تجمعاً لجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون. وأفادت القسام أنه وبعد عودة مجاهديها من خطوط القتال شمال مدينة غزة، أكدوا إيقاع 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية في كمين مركب واستهدافهم بقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ”.

سرايا القدس تدك مواقع العدو وتستهدف آلياته

وبدورها، أعلن الاعلام العسكري لسرايا القدس، أنه وفي عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تم قصف موقع “فجة” العسكري بصواريخ 107. كما قصفت السرايا بقذائف الهاون -النظامي العيار الـ 60- تجمعا لجنود وآليات العدو في محور التقدم غرب خانيونس.

وعرضت السرايا مشاهد من استهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود العدو خلف السواتر الترابية بالأسلحة الرشاشة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو السرايا من من استهداف قوة صهيونية قوامها 10 جنود بقذيفة TPG وأوقعوها بين قتيل وجريح كانت متحصنة في أحد المنازل بحي الأمل غرب خانيونس.

كتائب المجاهدين: اشتبكنا مع العدو في مدينة غزة ودكينا مواقعه

ودكت كتائب المجاهدين تجمعات آليات وجنود العدو الصهيوني في محاور التقدم في غرب مدينة غزة برشقات من الصورايخ قصيرة المدى، ووزعت الكتائب مشاهد للعملية.

كما استهدفت الكتائب دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في محيط برج السوسي في مدينة غزة وتم إصابتها بشكل مباشر.

هذا، وخاض مجاهدو الكتائب اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة المتنوعة والمناسبة في محيط برج البشير وشارع الريش في مدينة غزة وأوقعنا فيهم إصابات مباشرة ومؤكدة.

وأفاد الناطق العسكري لكتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية “أبوبلال”، أن المجاهدين يخوضون اشتباكات ملحمية ضد قوات العدو الصهيوني في مختلف محاور القتال في مدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة.

وأكد أبو بلال ايقاع إصابات مؤكدة في جنود وآليات العدو. كما يواصل المجاهدون دك تجمعات القوات الصهيونية المعتدية بوابل من الصواريخ وقذائف الهاون من العيار الثقيل وحققنا فيهم إصابات مباشرة.

اشتباكات عنيفة في محاور عدة

وأفادت مصاتدر فلسطينية، بأن اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وغرب مدينة غزة. وعادت الاشتباكات بقوة إلى مدينة غزة ومناطق بشمالي القطاع بالتزامن مع المعارك الدائرة في خان يونس جنوبا.

هذا، يواصل العدو تراجعه في غزة، حيث اندحر اللواء خمسة وخمسين، كما تراجع العدو من عدة مناطق كان قد دخلها في اليوم الأول للحرب. وفي محور شمال غرب غزة انسحب الإحتلال إلى محيط أبراج الكرامة والمخابرات ومنطقة السودانية، وكذلك في خانيونس انسحب العدو من محيط جامعة الأقصى إلى خلف مستشفى ناصر الطبي باتجاه الشرق.

تراجعات ميدانية تعكس قناعة تامة في ذهنية نتنياهو المتعنت بخسارة الرهان العسكري في تحقيق أهدافه، وترفع أسهم المفاوضات تحت النار لصالح المقاومة.

المصدر: مواقع