النخالة وهنية اكدا بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته وان صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 20:40

النخالة وهنية اكدا بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته وان صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال

منذ 2 ساعة 2 February، 2024
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