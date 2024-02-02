دخان يتصاعد بعد دوي انفجار في مخيم نور شمس شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 16:52

دخان يتصاعد بعد دوي انفجار في مخيم نور شمس شرق طولكرم

منذ 16 mins 2 February، 2024
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