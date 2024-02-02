التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة هي كفرذبيان – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، عيناتا – الارز، جرد مربين – الهرمل ومعاصر الشوف – كفريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2024 - 10:04

التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة هي كفرذبيان – حدث بعلبك، العاقورة – حدث بعلبك، عيناتا – الارز، جرد مربين – الهرمل ومعاصر الشوف – كفريا

منذ 1 ساعة 2 February، 2024
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