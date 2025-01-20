مراسل المنار: الجيش اللبناني يؤجل الدخول الى بلدة طلوسة بعد تفاجئه بوجود 3 دبابات ميركافا عند مفرق بلدة بني حيان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 09:42

مراسل المنار: الجيش اللبناني يؤجل الدخول الى بلدة طلوسة بعد تفاجئه بوجود 3 دبابات ميركافا عند مفرق بلدة بني حيان

منذ 11 mins 20 January، 2025
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