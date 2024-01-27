عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم السبت 27-1-2024

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار:

ـ العدالة المنقوصة

ـ ‫إسرائيل أمام معادلة أمن الشمال أو أمن تل أبيب!

ـ ‫المخابرات الألمانية في ضيافة حزب الله

ــ الخماسية الدولية – حزب الله: أيهما يُقنع الآخر؟

ـ لماذا تدخل المقاومة أسلحة جديدة إلى الميدان؟

صحيفة اللواء:

ـ محكمة العدل تطوق حرب الإبادة على غزة.. وتأمر إسرائيل بإجراءات خلال شهر!

ـ غوتيريش يحيل القرارات إلى مجلس الأمن ونتنياهو يركب رأسه.. وقصف حوثي على ناقلة نفط بريطانية

ـ واشنطن تعلق متويل الأونروا بشبهة “طوفان الأقصى”

ـ إقرار الموازنة بـ”تعديلات” لم تشمل سعر الصرف.. ميقاتي: انتخبوا رئيس وحلوا عنا

ـ الخماسية تلاقي بري عند منتصف الطريق.. وتطور نوعي في صواريخ المقاومة

صحيفة البناء:

ـ محكمة العدل الدولية: أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في دعوى جنوب أفريقيا بحق «إسرائيل»

ـ نتنياهو يهاجم المحكمة… جنوب أفريقيا تمتدح نزاهتها… وقوى المقاومة لإلزام الكيان بوقف الإبادة

ـ اليمن يستهدف سفينة نفط بريطانية وسفينة أميركية في خليج عدن… تطوّر نوعيّ على جبهة لبنان

صحيفة الديار:

ـ المحكمة الدولية: قرار اولي ينصر الفلسطينيين ويضع «اسرائيل» في قفص الاتهام

ـ هل تنجح اللجنة الخماسية بفك ارتباط الملف الرئاسي بحرب غزة؟

صحيفة النهار:

ـ الموازنة مرت قيصيرياً.. وميقاتي “حلوا عنا”

ـ اسرائيل تستهدف منازل في بيت ليف وحزب الله يستخدم صواريخ جديدة

ـ العدالة الدولية تأمر اسرائيل بمنع الإبادة ولا تدعو لهدنة

ـ اجتماع في باريس لمناقشة اتفاق حول فزة ولكن واشنطن لا تتوقع “تطورات وشيكة”

صحيفة الجمهورية:

ـ مهمة الخماسية: العبرة بتوفير النصاب

ـ موازنة.. الحد الأدنى

ـ من النزاع على القرار في لبنان إلى إدارته قانونيا ودستوريا

ـ لاحل إلا بالشفافية المطلقة

ـ بيروت سادس أغلى مدينة عربية

صحيفة الشرق:

ـ «محكمة العدل» تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة في غزة

ـ الموازنة أقرّت وميقاتي للنواب: «انتخبوا رئيس وحلو عنا»‏

ـ الراعي استقبل البيسري ووفد الجبهة السيادية

أسرار الصحف:

صحيفة النهار:

ـ بدا ان جهات تستمر في التحريض على وزير الدفاع وتفتح ملفات من الماضي السحيق وتحاول ان تنسبها اليه لتعكير علاقته مع مختلف الفرقاء

لزيادة الضغوط عليه وحمله على الرضوخ.

ـ يتردد ان نائبا حاليا ووزيرا سابقا ممن يدعون العفة كان اشترى قبل اعوام عقارا بثمانية ماليين دولار في احدى المناطق القريبة من بيروت.

ـ بعد افتضاح امر احد القضاة ومحاولة ابتزازه رجل اعمال تدخل وسطاء لحل الملف واعتبار رجل الاعمال فهم خطأ كلام القاضي

ـ علم أن اتصالات جرت عبر مقربين من طرفين تساجلا في الأيام الماضية بغية ضبط الوضع لتتوقف الحملات وتبقى الخالفات قائمة.

ـ غابت البلديات عن أي حراك لمواجهة العواصف في معظم القرى والمناطق، لغياب الأموال وفرق الصيانة في ظل إفلاسها.

صحيفة اللواء:

ـ غمز: جرى توزيع الأدوار النيابية لدى مختلف الكتل قبل يوم أو يومين من جلسات المناقشة، لكن حول التوسع في التأثير على الإستقرار العام.

ـ همس: سارع سفير دولة شمال أفريقية إلى نقل رسائل إلى مسؤولين معنيين حول مخاطر ما يجري في الجنوب، وعمل ما ضمن مهلة ليست بعيدة!

ـ لغز: أدّت مشاكسة نائب تغييري ضد شركة نفطية، إلى حرمان لبنان، من تسهيلات دولة الشركة المعنية، مما أثر سلباً على التغذية بالتيار!

صحيفة البناء:

ـ خفايا: قال مرجع قانوني إن ما نحن أمامه ليس أكثر من قرار إجرائي لمحكمة العدل الدولية وليس حكماً في أساس الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بوجه كيان الاحتلال. وأهم ما في القرار ومحوره هو قبول الدعوى لجهة مطابقة مضمونها مع توصيف جرم الإبادة الجماعيّة واختصاص المحكمة. والخشية كانت من دخول السياسة للقول إن ما قدّمته جنوب أفريقيا قد يكون جرائم حرب وليس جرم إبادة جماعية. وبالتالي فهو خارج نظر المحكمة في انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة ويتم ردّ الدعوى شكلاً.

ـ كواليس: قال مصدر فلسطيني إن المقاومة عندما ترحّب بما صدر عن محكمة العدل الدولية فلأنه يغذّي مساراً تراكمياً في فضح كيان الاحتلال وطابعه الإجرامي ويفتح منصات عديدة لتحرّكات في الإطار القانوني، ضمن إطار النهوض العالمي الكبير الذي تفجّر في الشوارع العالمية منذ طوفان الأقصى؛ أما وقف النار فلو صدر عن المحكمة سيبقى بلا قدرة على تنفيذه والذهاب إلى مجلس الأمن محكوم بالفيتو الأميركي. والمقاومة لا تراهن على غير قوّتها لفرض إنهاء العدوان، لكنها لا تهمل كل تطوّر في المناخ الدولي المساند وقبول دعوى جنوب أفريقيا خطوة في هذا الاتجاه.

صحيفة الجمهورية:

ـ كشفت مصادر ديبلوماسية أن أحد أبرز زوار لبنان في الأيام القليلة الماضية أبلغ كبار المسؤولين أن إحدى العواصم المعنية بالأزمة رفضت إستقباله.

ـ نقل عن أحد الديبلوماسيين السابقين في لبنان الذي يمضي عطلته السنوية في بيروت أنه ّ سبق له أن حذر مما يجري قبل أكثر من 3 سنوات ولم يصدق أحد كبار المسؤولين روايته.

ـ أبلغ حزب بارز إلى وسطاء أن أحداً لم يفاتحه باستحقاق كبير، وإن الأوان الآن هو للميدان.

المصدر: صحف