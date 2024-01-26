نص الخطبة

اخلاق الحرب عند علي (ع)

نبارك لكم ولادة امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) الذي كانت ولادته في جوف الكعبة في الثالث عشر من شهر رجب، سنة 23 قبل الهجرة النبوية، الموافقـ17 اذار سنة 599م.

حياة علي حافلة بالجهاد والعطاء والتضحية والحضور القوي والمباشر في ميادين الجهادوالقتال، لقد خاض علي(ع) حروبا كثيرة، سواء في عهد النبي(ص) ضد المشركين، او وفي خلافته ضد القاسطين والناكثين والمارقين الذين حادوا عن الحق وتمردوا على الشرعية التي يمثلها علي(ع).

ولم تكن حروب علي(ع) عبثية او انتقامية او بهدف الهيمنة والسيطرة والاحتلال والاستيلاء على الثروات أو بهدف تحقيق مكاسب خاصة وشخصية كما هو حال الكثير من الحروب المدمرة التي حصدت ملايين البشر التي قام بها المستعمرون والمستكبرون والمحتلون، التي كانت دوافعهم استعمارية وانتقامية وبهدف السيطرة ونهب الثروات واحتلال المناطق الحساسة والاستراتيجية، وقد مارس المستكبرون والمحتلون للوصول إلى أهدافهم أبشع الجرائم والمجازر، كقصف المدنيين، وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وتعذيب الأسرى وحتى قتل بعضهم أحيانا، كما حصل في عصرنا الحاضر من قبل الأمريكيين في فيتنام وافغانستان والعراق واليمن وغيرها من الدول .. وكما يحصل اليوم من قبل الصهاينة في فلسطين المحتلَّة، في غزة والضفة وغيرها.

حروب الامام علي(ع) كانت حروبا مقدسة ولاهداف مقدسة ، كان يريد من محاربة اعدائه انقاذهم من الضلالة، وردع العدوان، ودفع الفتن، وتثبيت قواعد دولته وإعادة الحق إلى اصحابه ، واعادة الامور الى نصابها.

فقد قال (ع) لاصحابه عندما استبطأوا قراره للقتال بصفين وظنوا انه انما يتأنى في اتخاذ القرار لانه يخشى الحرب ويخاف الموت: أما قولكم أكل ذلك كراهية الموت، فوالله ما أبالي أدخلت إلى الموت أو خرج الموت إلي. وأما قولكم شكاً في أهل الشام، فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْماً إِلَّا وَأَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَقَ بِي طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِيَ بِي وَتَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِي وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا.

فالهدف من التأني ودراسة قرارالحرب عند علي(ع) هو هداية الناس الى الحق ويقاذهم من غفلتهم ومحاولة تنبيههم الى تداعيات الحرب واعادتهم الىالصواب واستقطابهم الى الحق الذي يمثله، اي اعطاء فرصة للعدوا كي يعود عن تهوره ومغامراته وهدايته الى طريق الحق؟.

وللحرب عند علي(ع) أصول ومبادىء وقواعد شرعية واخلاقية وانسانية وحضارية أهمها:

اولا: تجنّب الحرب ما امكن وعدم البدء بالقتال: ففي جميع الحروب التي خاضها علي كان يكره ان يكون هو البادىء بالحرب والمبادر إليها، كان (ع) ينهى جيشه عن مبادأة العدو بالقتال ، ويوصيه بعدم مباشرة القتال حَتّى يبدأ العدوّ بذلك، لم يكن يريد ان يسجل عليه انه هو من بدأ بالحرب.

قال (ع) مخاطباً جيشه قبل لقاء العدو في صِفِّين : لا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَبْدَءوكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وتَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَؤوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ.

وفي كتابه إلى مالك الأشتر قبل وقعة صفين : إياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدؤوك، حتى تلقاهم، وتسمع منهم، ولا يجرمنك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرة بعد مرة!

وعن جندب الأزدي أنّه قال : إنّ علياً كان يأمرنا في كلّ موطن لقينا فيه معه عدوّاً، فيقول: لا تُقاتِلُوا القَومَ حَتّى يَبدَؤوكُم ؛ فَأَنتُم بِحَمدِ اللّهِ عَزَّوجَلَّ عَلى حُجَّةٍ ، وتَركُكُم إيّاهُم حَتّى يَبدَؤوكُم حُجَّةٌ اُخرى لَكُم.

ثانيا: إقامة الحجّة قبل بدء القتال: فقد بلغ من حرص الإمام على عدم سفك الدماء، أنّه لم يكن يُضيع أيّة فرصة تسنح لهداية العدوّ وإعادته إلى الطريق الصحيح، بل كان يبادر إلى وعظ عدوه وإرشاده؛ ويبين له خطأه ويظهر له الحقائق ويبين حقيقة الامور، وما يمكن ان يترتب على الحرب من نتائج وخيمة وأضرار فادحة، حتى لا يتذرَّع أحد بعد وقوع الواقعة بأنَّه لم يكن يعلم حقيقة الأمور، ولذلك كان(ع) يمارس الهداية حَتّى في ساحة القتال وبين الجيشين وهما على وشك الالتحام ، ويُقيم الحجّة مكرّراً على العدوّ ، ويوصي اصحابه وقادة جيشه بذلك.

قال (عليه السلام) في جملة ما أوصى به معقل بن قيس الرياحي حين أرسله إلى الشام : ( فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ فَقِفْ مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً ، ولا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ، ولا تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبَأْسَ، حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي، ولا يَحْمِلَنَّكُمُ شَنَآنُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَالإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ .

ثالثاً الترفع عن معاملة العدو بالمثل: فقد ذكر المؤرخون أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما خرج لمحاربة معاوية في صِفِّين ، وكان جند معاوية قد سبقوا جيش الإمام إلى ضفة الفرات؛ بهدف منع الماء عنهم حتى يموتوا عطشاً ، رفض الإمام أن يعامل العدو بالمثل بعدما تمكن جيش الامام من ابعاد جيش معاوية عن طفة النهر ولم يقبل الامام بمعاملتهم بالمثل ومنع الماء عنهم، مع انهم كانوا قادرين على ذلك .

وهكذا لم يكن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) عدوانياً في أي معركة من معاركه ؛ لأنَّه كان واثقاً من نفسه أنَّه على الحق ويقاتل من أجل الحق والعدل، ولذلك كان يتقدَّم نحو أعداءه وخصمه بقَدم ثابتة وبرباطة جأش، لا يأبه معها للحشود التي يستقدمها العدو في مواجهته.

رابعاً: التعامل باخلاق الاسلام في كل مراحل الحرب وعدم التعرض للمدنيين والاسرى والجرحى: فقد كان الإمام يأمر جيشه التعامل باخلاق الإسلام مع جيش العدو المهزوم ويحثّهم على الرفق بالأسرى والجرحى وعدم ملاحقة الفارين من ساحة القتال او التعرض للنساء والضعفاء .

فقد كان من وصاياه لمقاتليه في صفين: أن لا يتبعوا مدبراً ، ولا يجهزوا على جريح ، ولا يدخلوا داراً إلا بإذن ، ولا يأخذوا شيئا من أموال النّاس واملاكهم إلّا ما وجدوه في عسكر القوم ، ولا يتعرضوا إلى النساء بأذىً وإن شتمن الأعراض وسببن الاُمراء والصلحاء .

وقال (ع) في وصية اخرى لجنوده : فَإِذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ ـ بِإِذْنِ اللَّهِ ـ فَلا تَقْتُلُوا مُدْبِراً، ولا تُصِيبُوا مُعْوِراً، ولا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ .

وحذر الامام علي(ع) من التعرض للمدنيين انتقاما لفشل هنا او هناك او ثأرا لاستشهاد قائد او مسؤول او تعويضا عن هزيمة او خسارة معينة، كما تفعل الجيوش التي لا اخلاق لها اليوم، حيث انها عندما تتعرض لانتكاسة او هزيمة، او عندما يقتل قائد من قادتها ، أو عندما تخسر الحرب وتعجز عن تحقيق اهدافها، تلجأ الى الانتقام من المدنيين وتتشفى بالنساء والاطفال، وكأنَّ الناس عليهم أن يدفعوا الضريبة رغم بُعدهم عن ساحة الحرب .

وقد لفت أمير المؤمنين (عليه السلام) نظرَ أصحابه وأهل بيته إلى خطورة هذا الأمر ، وحذّرهم من الوقوع فيه ؛ لأنَّ فيه إغضاباً لله تعالى ، وذلك عندما أُلقي القبض على عبد الرحمان بن ملجم بعد أن ضرب الإمام (عليه السلام) في محرابه .

قال (ع) : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لا أُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً ، تَقُولُونَ : قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ . أَلا لا تَقْتُلُنَّ بِي إِلاَّ قَاتِلِي ، انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ ولا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( صلّى الله عليه وآله ) يَقُولُ : إِيَّاكُمْ والْمُثْلَةَ ولَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ .

هذه هي اخلاق رسول الله(ص) واخلاق علي(ع) وسلوك المجاهدين الصادقين المخلصين في الحرب واخلاق الجيش الاسلامي في المواجهة، هذه هي اخلاقهم وسلوكهم الذي يحكم حركتهم في الجهاد والقتال ومواجهة العدو ، اما الاعداء فلا اخلاق لهم، وجيوشهم عديمة الاخلاق والانسانية، لانهم لا يتورعون عن قتل المدنيين بلا هوادة والتشفي بقتل النساء والاطفال عندما يعجزون عن تحقيق اهدافهم، وتدمير كل ما يقع في طريقهم، واستباحة كل شيء.

اليوم ما قرأناه وما شاهدناه في الحروب التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية على فيتنام وافغانستان والعراق وسوريا وفي غوانتانامو وسجن ابو غريب من قتل للنساء والأطفال والشيوخ وتعذيب للأسرى، وما نشاهده اليوم من ابادة جماعية في غزة من قبل الصهاينة، يدل على ان الجيشين الامريكي والاسرائيلي الذين يدعيان انهما الاكثر اخلاقا في العالم هما الاكثر انحطاطا على المستوى الاخلاقي والانساني والاكثر وحشية وهمجية في العالم.

اليوم امام ما يجري في غزة كل المنظومة الحقوقية والاخلاقية والانسانية التي كان يدعيها الغرب سقطت، وكشف الغرب بقيادة امريكا عن انحطاط اخلاقي وانساني خطير، وعن ازدواجية معايير غير مفهومة.

لقد اباح الغرب لإسرائيل تحت عنوان حق الدفاع عن النفس بأن تقتل اكثر من 25 الفا وتجرح اكثر من ستين الفا من المدنيين الفلسطينيين حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء، ولكنه لم يعط الحق للفلسطينيين بالحياة وبمقاومة القتل والموت.

لقد اعطت اميركا الحق لنفسها بان تدعم الكيان الصهيوني بالمال والسلاح والصواريخ ليقتل ويدمر ويرتكب المجازر في غزة ، بينما تعمل على اي دولة او جهة من دعم الشعب الفلسطيني ليدافع عن نفسه، وعندما يقف احد ليساند غزة ويطالب بايصال المساعدات لاكثر من مليون ونصف محاصر في غزة يدرج على لوائح الارهاب وتشن عليه الحروب.

آمريكا لم تكتف بدعم الكيان الصهيوني بالعتاد والسلاح وآلة القتل وتغطية عدوانه وإجرامه بل قامت بالاعتداء المباشر على كلّ ‏من يساند ‏ الشعب الفلسطيني المظلوم كما في فعلت في اليمن والعراق ، واستخدمت كل اساليب التهويل والتهديد وحركت الوفود والوساطات كما فعلت في لبنان من اجل الضغط لاقفال جبهة الجنوب واراحة العدو ليتفرغ بالكامل لغزة .

لكن كل هذه الاعتداءات والتهديدات والضغوط لن تثني حركات المقاومة في المنطقة عن مواصلة دعمها لغزة ما لم يتوقف العدوان.

العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على اليمن والاعتداء الامريكي على فصائل المقاومة في العراق والتهويل والتهديد للبنان لن يقدم او يؤخر شيئا، ولن يثني اليمنيين ولا المقاومة في العراق وفي لبنان عن دعم غزة بل سيزيدهم ذلك قوّةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهة التهديدات والعدوان ، كما سيزيدهم اصرارا على ‏مواصلة الطّريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة ‏والعادلة.