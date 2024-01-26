بالفيديو| ثلوج في جرود بعلبك السلسلة الشرقية في عين الجوزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 19:48

بالفيديو| ثلوج في جرود بعلبك السلسلة الشرقية في عين الجوزة

منذ 1 ساعة 26 January، 2024
لبنان

ثلوج في جرود بعلبك السلسلة الشرقية في عين الجوزة.

 

 

المصدر: موقع المنار

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