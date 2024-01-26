جيش العدو يعترف بمقتل ضابط في لواء غفعاتي خلال المعارك في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2024 - 12:22

جيش العدو يعترف بمقتل ضابط في لواء غفعاتي خلال المعارك في قطاع غزة

منذ 8 mins 26 January، 2024
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