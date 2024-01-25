‫الداخلية الكويتية: احباط مخطط لخلية ارهابية كانت تنوي  ‫استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 23:56

‫الداخلية الكويتية: احباط مخطط لخلية ارهابية كانت تنوي  ‫استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص

منذ 1 ساعة 25 January، 2024
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