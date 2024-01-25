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January 25 2024 - 20:36

اتفاق بين بغداد وواشنطن على صياغة جدول زمني لسحب “التحالف الدولي” من العراق

منذ 2 ساعة 25 January، 2024
عراق اميركا علم
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت الخارجية العراقية عن التوصل لاتفاق مع واشنطن للعمل على صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف في العراق.

 

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واع” على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس.

وقال البيان “تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين منذ آب/ أغسطس 2023 (…) لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد ’داعش’”.

من جهته، أكد وزير الحرب الأميركي، لويد أوستن في بيان بدء “اجتماعات” فرق العمل هذه “في الأيام المقبلة”.

 

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