الجيش: توقيف 4 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 15:08

الجيش: توقيف 4 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

منذ 34 mins 25 January، 2024
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 23 /1 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة كفرحباب – جبل لبنان المواطنَين (ع.ع.) و(أ.أ.) لارتكابهما أعمال سرقة واحتيال، ولوجود مذكرات توقيف في حقهما بجرائم: السرقة، الإتجار بالمخدرات، التعامل بشيكات دون رصيد، وضبطت في حوزتهما كمية من المسروقات.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقتَي السبتية والجديدة السوريَّين (س.ع.) و(أ.م.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها وإدارة شبكة مروجين، إضافةً إلى التجوّل دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًا.
سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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