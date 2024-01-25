اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2024 - 05:42

اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين

منذ 59 mins 25 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة