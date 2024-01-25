أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن القيادة الأوكرانية علمت أنه في 24 كانون الثاني/يناير الجاري، سيتم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين الأسرى بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود قبل عملية تبادل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن طاقم الطائرة وجميع ركابها قتلوا، وكانت القيادة الأوكرانية تعلم جيدًا أنه وفقًا للممارسات المتبعة، سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بطائرات نقل عسكرية إلى مطار بيلغورود للتبادل”.

وأشار كوناشينكوف الى أنه “بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقًا، كان من المقرر أن يتم هذا الحدث في فترة ما بعد الظهر عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا على الحدود الروسية الأوكرانية”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن “اليوم، في الساعة 11:15 صباحًا، ارتكب نظام كييف عملاً إرهابيًا أسفر عن إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية، كانت تحلق على طول طريق مطار تشكالوفسكي – بيلغورود لنقل أفراد عسكريين أوكرانيين للتبادل”.

وأضاف أنه تم تدمير الطائرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة ليبسي في مقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأن أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين.

وكشف كوناشينكوف أنه كان على متن الطائرة 6 من أفراد الطاقم و65 عسكريًا أوكرانيًا للتبادل و3 عسكريين روس يرافقونهم، وقتل طاقم الطائرة وجميع ركابها.

واعتبر أنه مع علم القيادة الأوكرانية بذلك اتخذ نظام كييف النازي هذه الخطوة، سعياً وراء هدف إلقاء اللوم على روسيا في تدمير المؤسسة العسكرية الأوكرانية.

وختم كوناشينكوف “من خلال ارتكاب هذا الهجوم الإرهابي، أظهرت القيادة الأوكرانية وجهها الحقيقي، إذ أهملت حياة مواطنيها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل 76” في مقاطعة بيلغورود الروسية.

المصدر: وكالات