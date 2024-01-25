دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-1-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 13:25 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:40 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 21:30 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
المصدر: موقع المنار