عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 00:58

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 28 mins 25 January، 2024
خريطة 24-01-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-1-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:25 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:40 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 21:30 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار

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