دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:25 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:40 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 21:30 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار