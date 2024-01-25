وصول جرحى إلى المستشفى الأوروبي جراء القصف الصهيوني لمنطقة الصناعة غرب خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2024 - 00:58

وصول جرحى إلى المستشفى الأوروبي جراء القصف الصهيوني لمنطقة الصناعة غرب خانيونس بغزة

منذ 2 ساعة 24 January، 2024
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