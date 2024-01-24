تطورات اليوم ال110 للعدوان على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 21:46

تطورات اليوم ال110 للعدوان على قطاع غزة

منذ 2 ساعة 24 January، 2024
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تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

التطورات في قطاع غزة في هذا اليوم من العدوان

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