سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 في محور التقدم غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 14:52

سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60 في محور التقدم غرب خانيونس

منذ 5 mins 24 January، 2024
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