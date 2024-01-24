تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24-01-2024 ‏موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 24-01-2024 م

‏12 رجب 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 23-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 23-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الغربي

1- الساعة 9:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة كوبرا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 10:50 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجويّة في جبل الجرمق للمرّة الثانية بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة كردٍّ على الإغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريّا والإعتداءات المتكرّرة على المدنيّين والمنازل في قرانا الصامدة.

3- الساعة 15:10 استهداف قاعدة خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن قصف مدفعي معادٍ استهدف منطقة “اللبونة” جنوبي بلدة الناقورة، وأطراف بلدتي مروحين والبستان.

كما أفاد عن قصف صهيوني فوسفوري ودخاني استهدف الأطراف الشمالية لبلدة كفركلا.

المصدر: موقع المنار