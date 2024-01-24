وزير الخارجية الإيراني: بدلا من الدعوة إلى ضبط النفس يتعين على واشنطن إجبار النظام الإسرائيلي على وقف الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2024 - 08:58

وزير الخارجية الإيراني: بدلا من الدعوة إلى ضبط النفس يتعين على واشنطن إجبار النظام الإسرائيلي على وقف الحرب

منذ 2 ساعة 24 January، 2024
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