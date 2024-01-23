أقام حزب الله احتفالا تأبينيا في بلدة تمنين التحتا، لمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد على طريق القدس رشيد محمد شغليل، في حضور النائب الدكتور علي المقداد، رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد، السيد عبد الصاحب الموسوي، مسؤول القطاع الأول الشيخ بلال عواضة وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

وأشاد الشيخ يزبك بالشهيد “ومناقبيته وورعه والتزامه الديني وسعيه رغم كبر سنه كي يبقى في درب الجهاد والمقاومة، شارك في القتال في سوريا ضد الإرهاب التكفيري، وعاد لمواجهة العدو الصهيوني في جنوب لبنان لمقارعة عدو مجرم قاتل مغتصب للأرض”.

وأضاف: “العدو الصهيوني يرتكب الجرائم والمجازر في غزة في حق النساء والأطفال، وتتخاذل الدول العربية عن دعم ونصرة هذا الشعب المظلوم، في حين ان دولا إفريقية وأجنبية هبت للدفاع عن غزة وشعبها في المحاكم الدولية”.

واشار الشيخ يزبك ان”الأميركي يكذب ويشيع أنه ضد توسعة الحرب، ويبعث المرسلين إلى لبنان وبعض الدول المؤثرة ليؤكدوا أنه ضد توسعة المعارك، في حين أنه يعتدي على اليمن والدول التي تقف إلى جانب قضية فلسطين”.