أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي يوم أمس الإثنين توقيع ميثاق الشرف بين اتحادات المؤسسات التربوية ونقاباتها ونقابة المعلمين، الذي يهدف إلى تأمين مبلغ 60 مليار ليرة لبنانية شهريا لدفعها لأساتذة التعليم الخاص الذين تقاعدوا ليستمروا في تأمين مقومات العيش الكريم بالحد الأدنى المقبول، أي بإضافة ستة رواتب على راتب تقاعدهم، مما يستدعي سداد المدارس الخاصة غير المجانية مبلغ تسعماية ألف ليرة عن كل تلميذ فيها.

وقال الوزير بعد التوقيع :”كان لا بد من التضحيات والتنازلات لكي تستمر المدارس الخاصة في القيام برسالتها التربوية من دون تحميل الأهل اية اعباء إضافية للعام الدراسي الحالي”.

وتابع:” “إنه ميثاق شرف نرعاه بكل ثقة بالموقعين، واعتقد أن كل واحد منا يشرف توقيعه والتزامه برسالة التعليم وحماية المعلمين في حاضرهم وغدهم”.

نقيب المعلمين الأستاذ نعمه محفوض قال: “هذا حل رضائي حبي موقت، أما الحل الجذري فهو بسلسلة رتب ورواتب جديدة أو بالقانون الذي اعاده الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب لنعمل على تطويره”.

واضاف في مداخلة له على قناة المنار:”نامل من المؤسسات التربوية تنفيد الإتفاق”.

مدير عام وزارة التربية بالتكليف الاستاذ عماد الأشقر قال ان”وزارة التربية ستتخد اجراءات بحق المدارس بحال عدم إلتزامها بالإتفاق”.

واضاف في مداخلة له على قناة المنار:”المسار التفاوضي الذي حصل كان هادئا وجيدا والكل كان متفهما ووصلنا الى نتيجة، والمدرسة بحاجة للأساتذة والعكس هو الصحيح”.

رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لمى الطويل قالت للمنار :” نحن مع القانون وضد رده من مجلس الوزراء لاننا مع الاساتذة الذين علمونا وعملوا اولادنا وحقوقهم”، واضافت “نحن مع ان تتكفل المدارس دفع مستحقات الأساتذة وضد أي زيادة على الأهالي.

منسق عام رابطة المعلمين المتقاعدين محمد ملحم قال :” نحن فئة مغبونة وراتبنا بين المليون ونصف و3 ملايين واعمارنا بين 60 ب80 سنة فهل يكفي هذا المبلغ لشراء الخبز ؟”.

واضاف:” انا ما حصل هو اتفاق ضرورة وليس منصفاً”.

المصدر: موقع المنار