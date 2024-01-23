أكّد وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنّ استقرار وأمن لبنان یؤثران على استقرار وأمن المنطقة برمّتها، فيما شدد على دعم إيراني الدائم لترسيخ هذا الاستقرار والأمن.

وخلال لقائه نطيره اللبناني عبدالله بو حبيب على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أعرب عبداللهيان عن أسفه “لاستمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، وأدان العدوان المستمر على قطاع غزة والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 25 ألف مدني”.

وأضاف أمير عبداللهيان أنّ “جرائم الکیان الصهيوني هي مثال واضح على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

واعتبر أنّ “الوقف الفوري للجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة واتخاذ إجراءات لوقف قتل المدنيين وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية ومنع التهجیر القسري وتسليم مستقبل فلسطين بطريقة ديمقراطية للفلسطينيين، هي خطوات فعالة في إرساء الإستقرار والسلام في المنطقة”.

إلى ذلك، لفت وزير الخارجيّة الإيراني إلى “دور لبنان المهم في القضايا الإقليمية”، وقال إنّ “استقرار وأمن لبنان یؤثران على استقرار وأمن المنطقة برمّتها، وإيران تدعم دائمًا ترسيخ الاستقرار والأمن في هذا البلد”.

من جانبه، أدان وزير الخارجيّة اللبناني، خلال اللقاء، الحادث الإرهابي في كرمان وأعرب عن تعازي وتعاطف لبنان حكومة وشعبًا مع إيران.

وأكّد بو حبیب “أهمية دور الشعب ومحور المقاومة في مواجهة اعتداءات الكیان الصهیوني”. ودعا إلى الوقف الفوري لجرائم كيان الإحتلال بحق الأبرياء في غزة، فيما وعتبر التصرفات الإجرامية لهذا الکیان سببًا لعدم الاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالات