‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية وذلك رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة وحققت فيها اصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2024 - 14:26

‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية وذلك رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ ‏المناسبة وحققت فيها اصابات مباشرة

منذ 2 ساعة 23 January، 2024
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