دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 22-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 00:00 استهداف قوّة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية، بالأسلحة الصاروخيّة ممّا أدّى إلى وقوع إصابات مؤكّدة في صفوفها.

2- الساعة 11:15 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 12:30 استهداف قوّة من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 17:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار