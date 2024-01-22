قدمت مديرية العمل البلدي لحزب الله في البقاع أجهزة كومبيوتر وتجهيزات إدارية لدائرة نفوس بعلبك، بحضور رئيسة الدائرة آيات النمر، ومسؤول ملف المخاتير في المديرية علي الحاج حسن، رئيس رابطة المخاتير في قضاء بعلبك المختار على عثمان وعدد من مخاتير المدينة والجوار.

وتحدث الحاج حسن، فقال: “في هذه الظروف الصعبة وانطلاقاً من خدمة اهلنا، قدمنا لدائرة النفوس بعض التجهيزات الضرورية، عبارة عن 4 أجهزة كومبيوتر ولوازمها لتكون بخدمة أهلنا ولتسهيل العمل في الدائرة”.

بدوره المختار علي عثمان شكر لحزب الله ، “وقوفه الدائم إلى جانب الناس والمؤسسات والإدارات العامة والرسمية لتأمين الخدمات للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام