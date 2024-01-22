صحيفة “هآرتس” العبرية: هناك خوف من نزوح الشباب الإسرائيلي عن المستوطنات الحدودية مع لبنان بشكل دائم وبالتالي إفشال خطة ضخ دم جديد لهذه المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2024 - 11:20

صحيفة “هآرتس” العبرية: هناك خوف من نزوح الشباب الإسرائيلي عن المستوطنات الحدودية مع لبنان بشكل دائم وبالتالي إفشال خطة ضخ دم جديد لهذه المستوطنات

منذ 21 mins 22 January، 2024
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