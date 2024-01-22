شيّعت جموعٌ غفيرة من الإيرانيين، جثامين المستشارين الإيرانيين الذين استشهدوا في دمشق إثر عدوان صهيوني على منطقة المزة السكنية.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، مراسم التشييع من أمام مسجد الإمام علي بن أبي طالب (ع) في طهران، بمشاركة قادة وحشود غفيرة من المواطنين، الذين حملوا جثامين الشهداء حجة الله امیدوار (صادق أمیدزاده) ومحمد أمين صمدي وحسين محمدي.

وشارك في التشييع ايضا جمع من المسؤولين والعسكريين، إلى جانب نجل الشهيد الحاج قاسم سليماني وخدام العتبة الرضوية المقدسة.

يُذكر أن جثمان الشهيد أمیدزاده سيتم نقله بعد تشييعه في طهران إلى مسقط رأسه كرمانشاه، وسيتم دفنه هناك.

ووصلت جثامين المستشارين الايرانيين الشهداء، الی طهران، بعد تشييعهم في مرقد السيدة زينب عليها السلام في دمشق امس الأحد.

واستشهد صادق امیدزادة، وعلي آقازادة، وحسین محمدي، وسعید کریمي ومحمد امین صمدي، إثر عدوان إسرائيلي صباح السبت الماضي، استهدف مبنى سكنيا في منطقة المزة غرب دمشق.

المصدر: موقع المنار + وكالات ايرانية