إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي سقط خلال المعارك في 7 اوكتوبر وجثته لا تزال في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 19:02
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إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي سقط خلال المعارك في 7 اوكتوبر وجثته لا تزال في غزة
منذ 55 mins
21 January، 2024
عاجل
غزة
مقتل جندي اسرائيلي
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