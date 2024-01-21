إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي سقط خلال المعارك في 7 اوكتوبر وجثته لا تزال في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 19:02

إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي سقط خلال المعارك في 7 اوكتوبر وجثته لا تزال في غزة

منذ 55 mins 21 January، 2024
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