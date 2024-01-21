مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة‌‏ (4:45) من عصر يوم الأحد موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 19:02

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة‌‏ (4:45) من عصر يوم الأحد موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة

منذ 1 ساعة 21 January، 2024
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