مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (4:45) من عصر يوم الأحد موقع حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 19:02
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (4:45) من عصر يوم الأحد موقع حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة
منذ 1 ساعة
21 January، 2024
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الحدود اللبنانية الفلسطينية
المقاومة الاسلامية
حزب الله
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