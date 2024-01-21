إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة “برانيت” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2024 - 13:44

إعلام العدو: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة “برانيت” بالجليل الغربي

منذ 52 mins 21 January، 2024
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