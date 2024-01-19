أشاد رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “بموقف دولة جنوب أفريقيا وقرار المحكمة الدولية”، وطالب “بالسعي الاممي لتنفيذ القرار ووقف آلة الدمار والمجازر الاسرائيلية حتى لا تبقى تلك القرارات حبرا على ورق ورفع عتب دولي”.

واضاف الشيخ ياسين الجمعة ان “الإتباع الأعمى من قبل مدعي السيادة للسفارات جعل بعضهم يسقط في مستنقع اللاانسانية”، وتابع ان “القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 يطبق ولكن من جانب لبنان فقط، في حين أن العالم كله يرى الخروقات الاسرائيلية اليومية له”.

من جهة ثانية، قال الشيخ ياسين إن “ضربات الجمهورية الإسلامية لمعاقل الارهاب الصهيوامريكي في المنطقة، كانت لمصلحة كل دول المنطقة”.

ولفت الشيخ ياسين الى ان “الشعب الفلسطيني اليوم يعاني ليس فقط من آلة الحرب الوحشية للعدو بل من الحصار الغذائي والدوائي وهذا يتطلب غضبا شعبيا صادقا في كل شوارع العالم”.

هذا ووجه الشيخ ياسين “التحية لليمن العزيز الذي يجسد العروبة والاسلام خير تجسيد في موقفه القومي والشرعي ويؤكد أن الانتصار للقضية الفلسطينية ارادة وقرارا وافعالا، وليس خطابات وكلام واعلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام