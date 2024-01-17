اعلام العدو : إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه “برانيت” بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2024 - 16:18

اعلام العدو : إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه “برانيت” بالجليل الأعلى

منذ 29 mins 17 January، 2024
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