العدو الاسرائيلي ينفذ حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 02:34

العدو الاسرائيلي ينفذ حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 10 mins 13 January، 2024
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